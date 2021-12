Ritorno alle origini per il “Fenomeno”: Ronaldo acquista il “suo” Cruzeiro

(di Michael Pellegrino) – Ronaldo diventa il nuovo proprietario del Cruzeiro SAF, l’ex giocatore ha siglato l’accordo a San Paolo per una cifra di 62 milioni di euro (sarà titolare del 90% delle quote societarie)

Per il Fenomeno, infatti, si tratta di un ritorno alle origini (è stato il club che nel lontano 1993 gli ha permesso di aver maggior visibilità in Europa per inoltrarsi nel mondo professionistico).

Titolare anche del Real Valladolid Club de Fútbol (squadra che milita nella seconda divisione spagnola di cui Ronaldo detiene il 51% delle quote) il fuoriclasse brasiliano ha confermato l’intesa con Sergio Santos Rodrígues (presidente del Cruzeiro). L’obiettivo di Ronaldo è di riportare il team brasiliano nella massima serie visto la recente retrocessione nel 2019.

Ronaldo Luís Nazario de Lima si candida quindi ad essere “il salvatore” del Cruzeiro, la società, fortemente indebitata, si avvarrà di una nuova legge brasiliana che facilita la trasformazione di club in aziende (la cosiddetta legge Pelè).

Come riporta gazzetta.it l’ex campione brasiliano ha dichiarato: “E’ arrivato il momento di ricambiare ciò che il Cruzeiro ha fatto per me, riportandolo dove merita; abbiamo da lavorare molto e chiedo ai tifosi di riavvicinarsi alla squadra e riempire lo stadio, poiché ci servirà il sostegno di tutti. Sono ambizioso e credo fermamente che questa società possa conquistare la promozione al “Brasileirao” e non dobbiamo porci limiti”.