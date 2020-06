Ringo entra nella “famiglia” dei partner della FIGC

Il brand Ringo (Pavesi) ha siglato una partnership con FIGC. Sarà “official partner” delle nazionali italiane di calcio fino al termine del 2021.

Una collaborazione che permette a Ringo di continuare a valorizzare il proprio impegno nel mondo dello sport, come testimoniano le numerose campagne pubblicitarie del brand. Calcio, baseball, pallacanestro, hockey su ghiaccio fanno da sempre sfondo agli spot di Ringo. In ambito calcistico il primo spot andato in onda è nella metà degli anni ’90 ed il legame è continuato grazie alla scelta, tra i testimonial, di grandi campioni come Ricardo Kaká e Stephan El Shaarawy.

“In un momento di grande difficoltà per il Paese, Ringo ha ritenuto doveroso supportare il sistema sportivo nazionale attraverso questa partnership con FIGC che ci rende particolarmente orgogliosi: un modo per vincere tutti insieme, tifando Italia e l’Italia”, ha dichiarato Alessandro Vetuschi, Brand Manager Ringo. “Le Nazionali di Calcio, femminile e maschile, incarnano i principali valori positivi dello sport come condivisione, amicizia, lealtà e spirito di squadra, che sono insiti nel DNA della marca e di cui Ringo si è sempre fatta promotrice nei suoi 53 anni di esistenza.”