Real Sociedad punta sulla trasformazione digitale per far volare i ricavi  

Nel panorama delle squadre della Liga spagnola, soprattutto Real Betis e Real Sociedad si stanno ritagliando uno spazio importante per una serie di attività/strategie messe in campo negli ultimi mesi. La prima realtà calcistica è impegnata in un progetto innovativo di sostenibilità ambientale (denominato “Forever Green”); la seconda in un radicale processo di trasformazione digitale, destinato, nel tempo, a rivoluzionare l’immagine del brand all’esterno (nei confronti, soprattutto, della tifoseria e dei principali stakeholder). Più in generale, tutti i club di calcio, al di là della dimensione della fan base e del territorio di riferimento, stanno lavorando per presentarsi, alle prossime sfide (non solo sportive), forti di una strategia digital ben definita e di supporti tecnologici di alto profilo.

“Non bisogna realizzare un grande progetto per creare un nuovo stadio o per lanciare la trasformazione digitale di un club. Non bisogna neppure disporre di grandi budget. Tutto ciò di cui si ha bisogno è la ferma convinzione che la tecnologia possa diventare un catalizzatore in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati”, ha spiegato Juan Iraola, direttore area innovazione della Real Sociedad (realtà della Liga spagnola con due titoli nazionali in bacheca e oltre 112 anni di storia).

Nello specifico il club basco ha realizzato un nuovo impianto altamente tecnologico (la “Reale Arena”, dal nome dello sponsor assicurativo “Reale Seguros”) del valore globale di 45 milioni di euro, di cui circa 10 sono arrivati dalle istituzioni locali. Una struttura in grado di ospitare, pre-Covid, 42mila fan, con 34 bar/aree di ristorazione e 82 sky box (per un totale di 2mila ospiti degli sponsor) predisposti per l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione. La nuova struttura hi-tech ha rivoluzionato l’esperienza del match da parte dei supporter. I risultati numerici sono stati molto positivi: +83% di crescita dell’audience del sito (dal 2016 al 2019), +85% di revenue in termini di e-commerce, +100% dei biglietti venduti online nell’ultima stagione.