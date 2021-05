RAHEEM STERLING NUOVO VOLTO DI NEW BALANCE

(di Lorenzo Di Nubila) – Raheem Sterling (attaccante del Manchester City) sta vivendo un’annata molto importante, anche a livello personale: infatti, dopo aver conquistato il suo terzo titolo inglese in quattro anni, è diventato il solo terzo giocatore a segnare 100 goal sotto la guida di Pep Guardiola, e si prepara a giocare la prima finale di Champions League della sua carriera. Oltre a ciò, però, da oggi Sterling potrà dire di essere il nuovo volto globale di New Balance, avendo firmato un contratto molto importante con l’azienda di Boston.

L’accordo siglato prevede che il campione anglo-jamaicano indossi lo scarpino Furon V6+. Da sempre Sterling si è distinto fuori dal rettangolo di gioco per il suo impegno verso le comunità più bisognose, e per la sua voglia di migliorare la vita degli altri, ed è anche per questo che New Balance sosterrà i suoi impegni filantropici.

Il focus della collaborazione, comunque, si baserà soprattutto sulla produzione di prodotti performance e lifestyle. Su questa nuova avventura e su ciò che ci aspetta, si è espresso lo stesso Sterling, dichiarando: “Crescendo, tutto quello che sognavo era giocare a calcio. Dal calciare un pallone in giro a Brent con i miei compagni alla mia prima finale di Champions League il 29 maggio e rappresentando il mio paese agli Europei di questa estate, nella mia città natale. C’è molto di più che voglio ottenere, sia dentro che fuori dal campo, e questa partnership mi fornirà la piattaforma per farlo”.

La campagna di debutto di Sterling per New Balance prende il nome di Done Just Talking e racconta i momenti della storia dell’attaccante della nazionale inglese ribadendo il suo impegno e quello di New Balance nel guidare un cambiamento sociale positivo. La campagna è stata realizzata insieme a una troupe di produzione composta prevalentemente da adolescenti e facilitata da ReachOut UK, un ente di beneficenza per giovani provenienti da comunità svantaggiate. I ragazzi hanno potuto assistere al servizio fotografico apprendendo insegnamenti di regia, fotografia, montaggio e styling.