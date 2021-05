I DIRITTI DE LA LIGA RIMARRANNO CON BeIN IN FRANCIA FINO AL 2024

(di Lorenzo Di Nubila) – BeIN Sports, emittente televisiva a pagamento con sede in Qatar, ha mantenuto i diritti in Francia de La Liga (massima serie calcistica spagnola) per altre tre stagioni. , emittente televisiva a pagamento con sede in Qatar, ha mantenuto i diritti in Francia de La Liga (massima serie calcistica spagnola) per altre tre stagioni. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici, ma L’Equipe riferisce che BeIN pagherà a La Liga 25 milioni di euro (30,6 milioni di dollari) a stagione. L’accordo significa che BeIN continuerà ad avere l’esclusiva sulla trasmissione delle partite de La Liga in Francia, almeno fino al termine della stagione 2023/2024. L

Come d accordi, le due parti hanno anche deciso di continuare la loro alleanza contro la pirateria streaming. Tra i francesi che attualmente giocano in Spagna ci sono Antoine Griezmann, Karim Benzema, che martedì è stato convocato nella nazionale francese per la prima volta in quasi sei anni, Ousmane Dembele e Samuel Umtiti.

Melcior Soler, il direttore del dipartimento audiovisivo de La Liga, ha dichiarato: “In qualità di nostro partner di lunga data e stimato in tutto il mondo, confidiamo in BeIN per continuare a ispirare i fan del calcio spagnolo sia in Francia che a livello globale con la sua programmazione. Questo, tra l’altro, rappresenta un altro accordo sui diritti internazionali molto importante ottenuto de La Liga nelle ultime settimane”.

In Francia, La Liga fa parte di un’offerta calcistica su BeIN che comprende anche gli Europei di Calcio, la Coppa del Mondo Fifa 2022, la Bundesliga, la Serie A e la FA Cup.