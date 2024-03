Quarti di Champions League 2024: i fatturati delle “8 sorelle”

Madrid apre e chiude la classifica relativa ai fatturati degli otto club arrivati ai quarti della massima competizione continentale, stilata osservando i dati riportati dalla Football Money League di Deloitte. Il Real comanda la classifica con ricavi superiori persino a quelli di Morellato, mentre l’Atletico chiude la graduatoria con un fatturato inferiore a quello dell’Inter (eliminata agli ottavi proprio dai Colchoneros).

(di Davide Pollastri) – Più di 5.319.900.000 euro. Questo è il risultato della somma dei fatturati degli otto club arrivati ai quarti di Champions League (stagione 2023/24).

Nel dettaglio, il Real Madrid, con un fatturato di 831,4 milioni, è il club europeo con i ricavi più “faraonici”; sulle orme delle Merengues, i cui introiti sono in gran parte dovuti all’aumento delle presenze allo stadio (da poco ristrutturato ed ampliato) e dal merchandising, troviamo i campioni d’Europa del Manchester City, che hanno chiuso la stagione 2022/23 a 825,9 milioni, e il Paris SG (il cui brand è molto apprezzato soprattutto tra i giovanissimi), con 801,8 milioni di euro.

Vicino al podio si piazza solo il Barcellona (primo nell’euro-classifica del merchandising), con incassi per 800,1 milioni di euro.

Distante dal podio, ma pur sempre nella top five, troviamo il Bayern Monaco con 744 milioni.

Alle spalle dei monegaschi, i fatturati iniziano ad abbassarsi: l’Arsenal con 532,6 milioni, ed il Borussia Dortmund, con 420 milioni, precedono l’Atletico Madrid, fanalino di coda della graduatoria, fermo a 364,1 milioni.

In conclusione, le sfide economico-finanziarie rappresentano una competizione a parte, giocata non dai campioni sul campo, ma dai Chief Marketing Officer (CFO) dei club. Questi dirigenti devono navigare in un mare di fattori che vanno dall’evoluzione del mercato globale alle mutevoli preferenze dei tifosi, affrontando ogni giorno una serie di ostacoli simili a una partita della Champions League. Come veri strateghi, devono trovare il giusto equilibrio tra ricavi, gestione dei costi e creazione di brand value per assicurare la sostenibilità finanziaria e la competitività del loro club nel lungo termine. In questa ideale arena, le tattiche vincenti non sono solo basate sui risultati in campo, ma anche sulla capacità di capitalizzare al meglio le risorse disponibili e di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato.