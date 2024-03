AP07 Team pronta ad entrare a partire nel mondo “pro” del ciclismo

La stagione sportiva 2025 potrebbe vedere la nascita di un nuovo team ciclistico tricolore da iscrivere con licenza “professional“. Il tutto nasce dall’interesse e dal lavoro di “AP07 Team” (nella foto un’immagine tratta dalla pagina ufficiale di Facebook), newco formata da professionisti con esperienze diverse nel mondo dello sport.

AP07 Team si avvale, tra l’altro, del supporto dello studio internazionale DLA Piper per gli aspetti legali del progetto e dalla Oliver Wyman (società di consulenza manageriale statunitense, controllata dal gruppo Marsh & McLennan). Punta alla nascita di una squadra (con un orizzonte temporale di 5 anni), da affidare al manager sportivo Andrea Petricca proveniente dal settore del motociclismo (ha lavorato, per diversi anni, come team partner Aprilia partendo dal CIV fino ad arrivare al mondiale Superbike). Accanto a lui Giovanni Visconti, Team Manager di AP07 ed ex-ciclista professionista (già al lavoro, a livello internazionale, per l’individuazione di potenziali sponsor). Secondo quanto riportato dalla stampa di settor, AP07 Team infatti sarebbe in trattativa con uno stato africano per il ruolo di title sponsor della nuova scuderia tricolore (nel settore una squadra con licenza professional si muove in una forbice di budget compresa tra 5 e 15 milioni di euro annui).

