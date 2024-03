A Nyon i sorteggi delle coppe europee. Spicca il super match Manchester City vs. Real Madrid

(di Valerio Vulpis) – A Nyon (Svizzera), si sono svolti i sorteggi dei quarti di finale e degli abbinamenti per le semifinali delle tre competizione europee a marchio Uefa. In Champions occhi puntati sulla sfida tra Real Madrid e Manchester City, che vale quanto una vera e propria finale, mentre, in Europa League, andrà in scena il derby italiano tra Milan e Roma, con l’Atalanta che, invece, dovrà affrontare il temibile Liverpool (primo in Premier League a 64 punti come i rivali dell’Arsenal) di Jürgen Klopp. In Conference League, infine, la Fiorentina affronterà i cechi del Viktoria Plzen, di fatto il più abbordabile tra tutti gli accoppiamenti toccati alle squadre italiane.

Champions League – il sorteggio dei quarti (andata il 9-10 aprile/ritorno il 16/17 aprile):

Real Madrid (SPA)-Manchester City (ING);

Atlético Madrid (SPA)-Borussia Dortmund (GER);

Arsenal (ING) -Bayern Monaco (GER);

PSG (FRA)-Barcellona (SPA).

In Champions (nella foto in primo piano la foto del pallone ufficiale di questa edizione) troviamo tre top club spagnoli, due tedeschi/inglesi e uno francese. Restano fuori tutte le italiane promosse agli ottavi di finale. Il Napoli infatti è stato superato dal Barça; l’Inter dall’Atletico Madrid e la Lazio dal più quotato Bayern Monaco.

Europa League – il sorteggio dei quarti (andata l’11 aprile/ritorno il 18 aprile)

Le squadre che hanno raggiunto i quarti: Atalanta (Italia), Bayer Leverkusen (Germania), Benfica (Portogallo), Liverpool (Inghilterra), Milan (Italia), Olympique Marsiglia (Francia), AS Roma (Italia) e West Ham (Inghilterra).

Gli accoppiamenti dei quarti:

AC Milan (ITA)-AS Roma (ITA);

Liverpool (ING)-Atalanta (ITA);

Leverkusen (GER)-West Ham (ING);

Benfica (POR)-Marsiglia (FRA).

Gli accoppiamenti delle semifinali:

vincente Benfica/Marsiglia vs. vincente Liverpool/Atalanta;

vincente Milan/Roma vs. vincente Leverkusen/West Ham

Migliora la situazione delle italiane in Europa League, dove avanzano, per il momento, fino ai quarti, ben tre club (Atalanta, Milan, Roma). Segue il Regno Unito con due team, per terminare con Germania, Portogallo e Francia con un club a testa.

Conference League – gli accoppiamenti dei quarti (andata l’11 aprile-ritorno il 18 aprile)

Fiorentina (ITA) – Viktoria Plzen (Rep. Ceca);

Lille (FRA) – Aston Villa (ING);

Paok (GRE) – Club Brugge (BEL);

Fenerbahçe (TUR) – Olympiakos (GRE).

In Conference, terzo contenitore del football europeo a marchio Uefa, domina la Grecia con due club (Paok e Olympiakos). A seguire 7 Paesi (Italia, Francia, Turchia, Inghilterra, Repubblica Ceca e Belgio) con una squadra a testa. A sorpresa non vi sono né squadre spagnole, né tedesche.

Nell’analisi complessiva delle tre competizioni, solo Inghilterra e Francia sono presenti in tutte e tre i tornei. La prima (il Regno Unito) con 5 squadre, la seconda (appunto la Francia) con 3. L’Italia è rappresentata da 4, ma non ha più squadre in Champions; la Germania invece da 3 (non è presente però in Conference). Spagna sempre con 3 team (Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid), ma solo nel “salotto buono” dell’Europa (la Champions League), ma la bandiera iberica non sventola nei restanti due format. In totale sono rappresentate 10 diverse nazioni europee, con la novità della Grecia (presente in Conference con due squadre). Completano il parterre la Repubblica Ceca, il Belgio e la Turchia, che, come il Portogallo, sono in questa fase con un solo club, con il sogno di arrivare, chiaramente, alle finali dei rispettivi tornei.