PUMA E AC MILAN PRESENTANO IL TERZO KIT ISPIRATO ALL’ALTA MODA ITALIANA

Puma e AC Milan hanno presentato oggi il 3° kit che sarà indossato dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni del Settore Giovanile nella stagione 2020/21. Il terzo kit si ispira al design pionieristico dell’Alta Moda di Milano.

Simbolo di lusso, eleganza e qualità, Milano è la capitale della moda italiana ed è considerata una delle capitali del fashion nel mondo, conosciuta per essere ricca di cultura, cosmopolita e sempre attenta allo stile. Per celebrare l’Alta Moda, PUMA ha creato un kit unico nel suo genere: il terzo kit del Milan, infatti, integra nella maglia l’iconico motivo Houndstooth, sinonimo di sartoria.

Il pattern, dall’aspetto simile a dei quadretti, è costituito da un blocco geometrico che si ripete. Nato in Scozia, il motivo Houndstooth alterna tradizionalmente un colore scuro e uno chiaro ed è diventato rapidamente un modello di riferimento per i capi di lana e per l’outerwear, oltre ad essere frequentemente utilizzato nelle collezioni di Alta Moda. PUMA ha ruotato il pattern di 45 gradi per mostrare la ‘M’ nel disegno, come immediato riferimento a Milano.

David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport ha dichiarato: “Il terzo kit del Milan è la naturale continuazione del nostro lavoro. Abbiamo osservato come la città e la sua cultura influenzano il mondo. Il fatto che Milano sia la capitale della moda ha reso immediata la scelta da cui trarre ispirazione. Per questo motivo abbiamo voluto dare vita a un modello classico che celebra la cultura della città attraverso la lente della moda. Mai prima d’ora il Milan ha avuto un kit con questo riferimento al fashion e, per la prima volta, abbiamo integrato un pattern dell’Alta Moda in una maglia della squadra”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: “Milano ha molte anime: l’architettura, il design, la moda. Quest’ultima è stata scelta per dare l’impronta alla terza maglia che Puma ha realizzato con grande maestria. Una maglia decisamente innovativa, che ha incontrato immediatamente il nostro gusto e che siamo sicuri sarà un successo anche tra i tifosi del Milan. Una maglia indimenticabile da indossare, che rappresenta al meglio il tradizionale lifestyle milanese che abbraccia un pubblico internazionale”.

Declinata in un ricco verde acqua, il modello presenta il motivo Houndstooth stampato ton-sur-ton nella sua metà inferiore. Completano il kit, pantaloncini e calzettoni nella stessa colorazione.