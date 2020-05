PUMA ANNUNCIA LA FIRMA DI UNA PARTNERSHIP A LUNGO TERMINE CON LA FOOTBALL ASSOCIATION OF ICELAND (KSI)

Puma ha annunciato di aver stretto una partnership a lungo termine con la Football Association of Iceland (KSI) per diventare official technical sponsor delle squadre maschili, femminili e giovanili.

“Sono estremamente colpito dai traguardi che l’Islanda ha raggiunto”, ha dichiarato Björn Gulden, ceo di Puma. “Nonostante sia una piccola nazione i giocatori hanno un grande talento, dimostrano un atteggiamento fantastico e hanno sempre uno straordinario spirito di squadra. Non vediamo davvero l’ora di lavorare con loro.”

Con una popolazione di soli 330.000 abitanti, l’Islanda si è qualificata per la fase finale di Uefa Euro 2016 ed è stata la squadra nazionale più piccola a qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA nel 2018. La squadra femminile ha invece conquistato tre volte di seguito la qualificazione ai Campionati Europei Femminili UEFA™ del 2009, 2013 e 2017. Dopo la loro ascesa nelle classifiche mondiali, l’Islanda ha ottenuto una grande attenzione da parte dei media e degli appassionati di calcio con prestazioni incredibili sul campo, attraendo migliaia di nuovi fan in tutto il mondo.

I supporter della squadra islandese sono conosciuti anche per l’ormai iconico “Thunderclap”, un coro-applauso da stadio che ha ottenuto popolarità e attenzione in tutto il mondo. Dopo le partite, i giocatori si uniscono ai fan per continuare questa tradizione in un rituale post-partita, a dimostrazione del notevole legame che la squadra ha con i propri tifosi.

“Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di collaborare con Puma, uno degli sport brands leader a livello mondiale. Il loro entusiasmo per il calcio islandese e ciò che rappresentiamo è stato impressionante. Sono fiducioso che insieme a Puma potremo puntare a nuovi successi sia dentro che fuori dal campo.” ha dichiarato Gudni Bergsson, presidente della Federcalcio islandese.

L’Islanda si aggiunge al crescente portfolio di squadre nazionali partner di Puma tra cui Italia, Austria, Serbia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Precedentemente la KSI era legata da diversi anni al brand italiano di sportswear Erreà.