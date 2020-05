Taglio IRAP giugno e contributo a fondo perduto

Nel “Decreto Rilancio” sono presenti una serie di interventi a supporto del mondo dello sport (a partire dal calcio). Il primo riguarda l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Una tassa istituita, nel nostro paese, nel lontano 1997, e da sempre molto contestata dagli addetti ai lavori. In questo nuovo Dl il saldo IRAP dovuto per l’anno 2019, così come l’acconto pari al 40% (relativo al 2020) verranno cancellati.

A onor del vero la “battaglia dell’IRAP” se l’era intestata, nelle ultime settimane, il neo presidente di Confidustria, Carlo Bonomi (ex n.1 di Assolombarda), molto critico nei confronti delle politiche economiche del Governo.

Inizialmente si era parlato di sospensione di questa imposta per le imprese che avessero subito una perdita di almeno il 33% del fatturato (nell’anno precedente). Adesso, nel testo finale, è prevista l’eliminazione dell’IRAP di giugno per tutte le aziende (incluse quelle del “settore calcio”) fino a 250 milioni di “valore della produzione”.

Il decreto infine mette a disposizione delle imprese un inaspettato contributo a fondo perduto. Potrà arrivare fino al 20% della differenza del fatturato o dei compensi di aprile 2020, rispetto a quelli della stagione precedente. Inoltre sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con accredito diretto sul conto corrente delle società richiedenti.

Sul tema si è espresso anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli (nella foto in primo piano): “Con la crisi Covid-19, siamo tornati a chiedere al Governo di abolire un balzello, che interviene non sull’utile delle imprese, compito demandato all’IRES (imposta sul reddito delle società), ma sulle attività d’impresa, anche se queste non producono utili”. L’intervento in esame alleggerirà il peso fiscale di molte società professionistiche, dando, nel contempo, ossigeno alle finanze dei club.