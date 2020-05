Mondiali sci alpino Cortina 2021: il 1° luglio la decisione della Fis sul rinvio al 2022

(di Claudia Giordani) – Erano in programma nel 2021 dal 7 al 21 febbraio e la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) insieme alle istituzioni che compongono la Fondazione Cortina 2021 ha proposto il rinvio di un anno alla FIS, Federazione Internazionale, che si pronuncerà in merito il 1° luglio prossimo.

Motivo principale l’incertezza economica come dichiarato nel comunicato stampa federale: “A 9 mesi dal via del Mondiale, come richiesto dalla stessa FIS, Fondazione – e tutti i suoi stakeholders – dovrebbero essere pronti, flessibili e in grado di gestire ogni tipo di situazione che si venisse a presentare: dallo svolgimento dei Mondiali a porte chiuse, ad una possibile cancellazione dell’evento sotto data. Un’eventualità – quest’ultima – che Fondazione non può permettersi di affrontare e che porterebbe ad una perdita secca di oltre 30 milioni di Euro”.

Senza contare il danno di immagine per la montagna italiana e il rischio diretto insostenibile per la Federazione stessa.

“ Ci auguriamo che la richiesta venga accolta.” – ha dichiarato Valerio Giacobbi , AD Fondazione Cortina 2021. “Continueremo a lavorare alacremente all’organizzazione dell’evento iridato, ci auguriamo tuttavia che la nostra comunità territoriale possa vivere l’appuntamento da protagonista, esprimendo tutte le sue potenzialità”. Per Alessandro Benetton, Presidente della Fondazione: “Logico chiedere lo slittamento per lavorare con serenità e garantire il successo e la sicurezza della rassegna.”

Molto delicati gli aspetti sportivi perché in caso di rinvio, il 2022 diventerebbe sia anno Olimpico che Mondiale. Il nuovo scenario non sarebbe ideale per Federica Brignone preoccupata di salvaguardare il valore dei titoli in palio e di rispettare al meglio l’appuntamento a Cortina, il suo primo iridato sulle nevi italiane. Più che comprensibili le perplessità e comunque l’amarezza per una decisione sicuramente sofferta.

Fiducioso il commento di Flavio Roda, Presidente della Fisi:“Penso che spostando in avanti l’appuntamento con il Mondiale sia possibile mettere in atto quanto di meglio la tradizione e l’esperienza organizzativa italiane sanno fare e lanciare nel migliore dei modi la strada verso Milano – Cortina 2026”.