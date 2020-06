Pubblicità virtuale e animazioni grafiche per il rilancio del calcio italiano

Spazio alla creatività e all’innovazione, soprattutto in ambito digitale. Senza pubblico sugli spalti, per i club di calcio (non solo italiani) saranno mesi di sperimentazioni, con l’occhio rivolto ai fan seduti comodamente a casa (di fronte allo schermo tv). Animazioni grafiche sui seggiolini vuoti della tribuna, così come accade, da diverse stagioni, con i “tappetini” (retroporta). Le tecnologie attuali consentono di mostrare, a livello digitale, una serie di contenuti diversi, incluse le sponsorizzazioni (come avvenuto con Coca-Cola in occasione della finale 2020 di Coppa Italia) o i video.

Nella prima fase della ripartenza si sceglierà presumibilmente di proiettare bandiere e loghi delle società di calcio. L’obiettivo principale è colorare gli spalti per poi passare ad un’attenta analisi delle superfici di visibilità legate alle realtà partner. Sono soprattutto le aziende sponsor infatti ad essere interessate a queste nuove forme di “exposure tv” (la pubblicità virtuale è visibile solo dallo schermo tv e non dal vivo all’interno degli impianti). Diventa infatti importante compensare la presenza del marchio, in misura massiccia, rispetto alla totale assenza (almeno nella prima fase) degli spettatori. La pubblicità virtuale diventerà una modalità per non perdere opportunità di business e per intercettare nuovi marchi interessati al prodotto calcio.

Diverse le strutture in grado di proiettare virtualmente le immagini. Tra queste una delle più avanzate tecnologicamente è “LiveUp“, che utilizza un supporto materiale (una sorta di coprisedile da applicare sui seggiolini). Nel caso specifico la telecamera può inviare immagini come se si trovasse di fronte ad uno schermo.