Olympic Day: il potere dello sport di portare speranza e ottimismo

Verso Milano Cortina 2026 l’impegno della Federazione Italiana Sport Ghiaccio e del Presidente Andrea Gios.

(di Claudia Giordani) – Appuntamento alle ore 11.00 di martedi 23 giugno per celebrare l’Olympic Day, la ricorrenza della fondazione del Comitato Olimpico Internazionale (1894). Diversamente rispetto al passato, ma con altrettanta energia.

“In questa giornata olimpica, il nostro messaggio sul potere dello sport di portare speranza e ottimismo a tutti risuona ancora più forte” ha affermato il Presidente del CIO Thomas Bach. Un momento di resilienza e solidarietà attivato attraverso un grande allenamento digitale, che il Coni onorerà grazie alla partecipazione di Federica Pellegrini e Valentina Marchei, che hanno annunciato un live congiunto da seguire su Instagram sui profili ufficiali @conisocial e @olympics.

“Una bellissima occasione. Per trasmettere i valori della grande famiglia olimpica, a cui sono legatissima e che cerco sempre di trasmettere ai più giovani.” Ha detto Valentina, membro del Direttivo della Commissione Atleti del CONI, che rappresenterà il mondo degli sport invernali a cinque cerchi ad un anno da quel fantastico giorno vissuto a Losanna quando il sogno dei Giochi di MilanoCortina 2026 è diventato realtà.

“E’ un Olympic Day molto significativo per la Federazione Sport del Ghiaccio.” Così commenta il Presidente Andrea Gios, ricordando la grande soddisfazione seguita all’immenso lavoro dedicato, in concerto con il Coni, per aggiudicarsi il verdetto. “Il messaggio olimpico è straordinario. Ha una valenza incredibile. MilanoCortina2026 è un’opportunità unica per rilanciare tutti i nostri sport, attraverso il coinvolgimento del pubblico e la dotazione di impianti sportivi, come previsto dalla legacy del progetto olimpico.

Sette le piste previste a Milano per i tornei di Hockey e Para Hockey, le gare di Short Track e pattinaggio di figura. Curling e Wheelchair Curling saranno a Cortina e il pattinaggio su pista lunga a Piné di Baselga in Trentino. Oltre che per gli investimenti per le strutture, siamo concentrati sugli atleti e sulle squadre sia Olimpiche che Paralimpiche.” Forte di un medagliere ricchissimo e di una tradizione di altissimo livello, la Federazione, nell’affrontare l’emergenza Covid19, ha garantito il massimo del sostegno alle sue Società, con il 60% del suo patrimonio a coprire i costi di riaffiliazione/tesseramento e i costi gara per la prossima stagione, e ai suoi atleti azzurri, già in preparazione per Pechino 2022.

”Dobbiamo essere pronti fra pochi mesi per le qualificazioni. Ragazze e ragazzi della velocità, short track e pista lunga, saranno impegnati per 220/230 giorni l’anno. Il pattinaggio, artistico e danza, pur molto difficile ha ottime potenzialità. La nazionale di hockey è una scommessa che parte con 50 ragazzi e con programmi mutuati dalle esperienze degli altri settori, guardando soprattutto al 2026, considerando quanto sia importante il torneo olimpico, che nel 2018 ha fatto registrare il 50% dello share TV e il 60% di quello social di tutta l’edizione coreana.” Altre misure necessarie ad ottimizzare l’impegno, rinfrancando tutto il movimento, riguardano il fronte dei costi degli stessi impianti e lo strumento del credito d’imposta, quale leva per facilitare nuove sponsorizzazioni sportive, linfa vitale per le società. Confidando di poter rivivere presto i grandi spettacoli sul ghiaccio in presenza del pubblico.