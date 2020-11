IL CHELSEA SI RAFFORZA SUL MERCATO CINESE: FIRMATA UNA PARTNERSHIP CON IL SOCIAL MEDIA WEIBO

(di Marco Casalone) – Il Chelsea F.C. (una delle più importanti società calcistiche inglesi) è diventata la prima squadra della Premier League a stringere una partnership strategica con Weibo, social media cinese di proprietà dell’azienda tecnologica Sina Corporations e che può vantare oltre 500 milioni di utenti attivi al mese.

In base all’accordo, il club di Londra Ovest condividerà quotidianamente contenuti originali ed esclusivi con i suoi otto milioni di follower della piattaforma: per fare ciò è stato inserito nello staff un fan reporter dedicato esclusivamente agli appassionati cinesi, presente ogni giorno al training center di Cobham (cittadina della Contea di Surrey) per filmare gli allenamenti dei giocatori e pubblicarli sul profilo Weibo. Il(una delle più importanti società calcistiche inglesi) è diventata la prima squadra dellaa stringere una partnership strategica concinese di proprietà dell’azienda tecnologicache può vantare oltre 500 milioni di utenti attivi al mese.In base all’accordo, il club di Londra Ovest condividerà quotidianamente contenuti originali ed esclusivi con i suoi otto milioni didella piattaforma: per fare ciò è stato inserito nello staff undedicato esclusivamente agli appassionati cinesi, presente ogni giorno aldi Cobham (cittadina della Contea di Surrey) per filmare gli allenamenti dei giocatori e pubblicarli sul profilo Weibo.

Inoltre, la società ha lanciato Chelsea FC China TV, una striscia quotidiana composta da filmati che presentano i membri della rosa attuale, raccolgono le opinioni degli esperti oltre a raccontare i grandi campioni del passato e gli aneddoti sulla storia e le tradizioni del club.

Guy Laurence, Amministratore Delegato dei Blues, ha sottolineato come “Grazie a questa collaborazione saremo finalmente in grado di ampliare la nostra offerta, fornendo contenuti di alta qualità e rapida commercializzazione ed avvicinandoci ulteriormente ai nostri tifosi, due obiettivi chiave della nostra strategia all’interno del mercato cinese”, mentre il direttore generale di Sina Sports Zhan Sheng ha illustrato “Lo stile unico di comunicazione tramite social media attuato da Weibo che, grazie ai continui investimenti nel settore, è riuscito a creare un ecosistema sportivo completo che collega l’organizzazione di eventi a club, atleti, media e key opinion leaders (KOLs): con questa nuova partnership il Chelsea, società con cui nel recente passato abbiamo portato a termine progetti di successo, avrà la possibilità di accrescere sia il numero di fan che i ricavi commerciali”.

Nell’ultima stagione il club del magnate russo Roman Abramovich è stata la società di calcio europea con il maggiore tasso di crescita su Weibo tanto da occupare, dallo scorso mese di agosto, la quarta posizione nella classifica delle squadre più seguite sul social media, dietro solo a Barcellona, Manchester City e Manchester United.

La Cina si conferma dunque un mercato di primaria importanza per il Chelsea, resosi protagonista, durante la pandemia Covid-19, di numerose iniziative riservate ai suoi tifosi del paese asiatico, come l’organizzazione di sei eventi online in diretta che hanno raggiunto un totale di 58 milioni di visualizzazioni.