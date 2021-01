Prosegue la collaborazione tra PromoTurismoFVG e l’Udinese calcio

La costa del Friuli Venezia Giulia sceglie ancora i propri ambassador sulle panchine della Dacia Arena: i giocatori bianconeri saranno per la seconda parte del campionato testimonial delle due principali località di mare della regione, Lignano Sabbiadoro e Grado.

Dopo la presentazione ufficiale della maglia della squadra, che lo scorso agosto aveva visto alcuni degli atleti bianconeri ospiti a Grado e Lignano in occasione della prima “uscita” della divisa, con il nuovo anno riprende la partnership tra la società sportiva di Udine e PromoTurismoFVG, pianificata con le destinazioni del litorale nel girone di ritorno proprio perché funzionale al lancio della stagione estiva.

Il pullman personalizzato con le immagini delle due località della riviera ha accompagnato e “scorterà” i giocatori per tutto il 2020 e nel 2021, come anche non mancheranno le sponsorizzazioni all’interno degli spogliatoi delle squadre ospiti, iniziativa molto apprezzata dai giocatori e dai club italiani in trasferta a Udine, che in diverse occasioni hanno rilanciato sui propri social le immagini del brand “Friuli Venezia Giulia” e delle 13 località della regione pubblicizzate sugli armadietti, come accaduto con il Milan e, la settimana scorsa, con l’Atalanta.

Fra le altre attività promozionali, il backdrop della zona interviste ai giocatori personalizzato con i loghi di Lignano e Grado, i led a bordocampo con le immagini delle località del mare (Lignano, Grado e il golfo di Trieste) e le felpe brandizzate acquistabili nello store online di Udinese Calcio e che i giocatori bianconeri indossano nella line-up iniziale delle partite in casa e in trasferta, oltre alle attività media, con post sui social e campagne promozionali sulle testate tv e cartacee regionali e nazionali.

Un rapporto, quello tra la squadra di serie A e l’ente di promozione del turismo regionale, che si è consolidato nel corso nei mesi sempre con l’obiettivo di promuovere il Friuli Venezia Giulia attraverso il team bianconero, dimostrando così il forte attaccamento del club udinese al suo territorio: la seconda maglia della squadra, infatti, si è ispirata ai friulani che vivono all’estero e ha dato vita a un contest internazionale sui social, coinvolgendo Fogolârs Furlans in tutto il mondo, i quali hanno ricevuto l’“Away Kit 2020/21” con la maglia e materiali promozionali di PromoTurismoFVG. (fonte: Udinese calcio)