Alla base della sponsorizzazione con AC Milan c’è la volontà di entrambe le parti di portare passione, innovazione e responsabilizzazione nel gioco d’azzardo, oltre che di promuovere il movimento calcistico in queste regioni.

Questo accordo permetterà di mostrare il brand Fonbet durante le partite casalinghe del Milan, così come all’interno del sito e dell’app ufficiale. Fonbet e il club meneghino lavoreranno insieme per offrire promozioni e contenuti esclusivi ai tifosi rossoneri in Russia e nei paesi della CSI.

La compagnia russa aggiunge così un altro club prestigioso tra i propri partner ufficiali, dopo aver siglato un accordo con il Real Madrid.

In Italia, così come in Spagna, è stato vietato dal Decreto Dignità (14 luglio 2018) a bookmaker e aziende operanti nel mondo delle scommesse sportive di farsi pubblicità sui media o tramite sponsorizzazioni con società sportive. Tuttavia è concesso ai club di avere sponsor in questo settore al di fuori del territorio nazionale.

L’accordo con Fonbet è soltanto l’ultima testimonianza dell’attenzione dei rossoneri per il mercato asiatico, infatti si aggiunge alle partnership con Yabo Sports, piattaforma di scommesse cinese per l’Asia, e Jeeny, applicazione di ride-hailing operativa in Arabia Saudita, Giordania e Medio Oriente.