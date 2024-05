La FIPE presenterà la divisa gara degli Azzurri qualificati per Parigi2024

Sabato 25 maggio, al termine della prima giornata di gare delle Finali nazionali Under 17, l’Italia dei Pesi vivrà un doppio appuntamento topico nel cammino verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Alle ore 20.15, infatti, ci sarà la presentazione ufficiale del costumino che i nostri Azzurri qualificati indosseranno sulla pedana di Parigi. Quella sarà anche l’occasione per svelare i nomi di chi è riuscito a conquistare il pass dopo la pubblicazione da parte dell’International Weightlifting Federation (IWF), della ranking ufficiale nella giornata di venerdì 24.

Subito dopo questa presentazione, alle ore 21.00, l’occasione sarà ideale per testare gli olimpionici e altri atleti del Team Italia in un ‘All Star Game’, un’esibizione che avrà come vincitore il migliore della classifica Sinclair. In pedana vedremo campioni del calibro di Sergio Massidda, Nino Pizzolato, Salvatore Esposito, Giulia Imperio, Greta De Riso, Lucrezia Magistris e Genna Toko Kegne.

Appuntamento ill 25 maggio alle ore 20.15 per la presentazione del costumino e alle 21.00 per l’All Star Game. Sarà possibile assistere dal vivo agli eventi, che si terranno al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, presso Largo dei Portabandiera 3, alla Città Militare della Cecchignola (Roma). La diretta verrà trasmessa in diretta su FIPE TV.