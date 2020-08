PRESENTATO IL KIT RETRÒ DEL PAOK FC PER LA STAGIONE 2020-21

Presentato il kit retrò del PAOK FC: un’elegante maglia bianca gessata in nero che si rifà alla maglia portata dal Club nella stagione 1985-86. Dopo aver svelato nei giorni scorsi la nuova ‘Home’ realizzata da Macron per Paok Salonicco, il club ellenico ha presentato una nuova maglia Retrò dalla grafica bianca con fini righe verticali nere. La maglia ha il collo a V, il backneck è personalizzato e sul retrocollo è ricamata in nero la scritta PAOK FC.

Sul petto, a destra, in nero, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, è applicata una particolare patch dove spicca l’acquila bicipite ‘spogliata’ dello scudo che è solitamente nello stemma della squadra. Il kit si completa con shorts bianchi con bande nere laterali e calzettoni bianchi con bordo superiore con due righe nere. La maglia Retrò nasce dalla sinergia tra il culb greco e l’ufficio stile del noto brand italiano leader internazionale nel settore del teamwear, che ha saputo cogliere e rinnovare i tratti storici caratterizzanti le tradizioni del Paok Salonicco.