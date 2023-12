FIPE: Presentata la partnership con Acqua Dolomia ai campionati Assoluti

La Federpesistica e Acqua Dolomia uniscono le forze per supportare al meglio le attività della pesistica italiana. Questa collaborazione riguarderà anche gli atleti del Team Italia in vista delle Olimpiadi di Parigi. Acqua Dolomia sosterrà i Campionati italiani di Pesistica Olimpica (2023), in programma a Roma il 16 e il 17 dicembre 2023, e svilupperà la partnership con la Federazione attraverso una serie di offerte dedicate per le palestre e per i tecnici della Fipe. La sostenibilità diventa parte integrante di questa alleanza: Acqua Dolomia (nella foto in primo piano un’atleta FIPE beve Dolomia), infatti, si impegna a ridurre l’impatto ambientale promuovendo pratiche eco-friendly e consapevolezza ambientale, valori che si allineano perfettamente con la visione della Federpesistica per un futuro sostenibile nello sport.

Dolomia è da sempre vicina al mondo dello sport, del benessere e della vita di tutti i giorni.

Imbottigliata da Sorgente Valcimoliana srl, unica azienda italiana che imbottiglia l’acqua minerale che sgorga all’interno di un sito UNESCO, nello specifico il territorio protetto del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

“La Collaborazione tra la Fipe e Acqua Dolomia è nata grazie alla condivisione di ideali e valori quali la sostenibilità e il benessere – dice il Presidente della Federpesistica Antonio Urso – Durante le attesissime finali dei campionati Assoluti, vogliamo al nostro fianco solo prodotti d’eccellenza e Acqua Dolomia rappresenta a pieno tutto quello che stavamo cercando. Insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi”.

“Siamo orgogliosi di questa partnership. Sono sempre di più le realtà sportive che scelgono Acqua Dolomia per supportarli nelle loro attività e questa per noi è una testimonianza a favore delle caratteristiche uniche che contraddistinguono la nostra acqua. La sua qualità la rendono una alleata vincente per gli atleti che giorno dopo giorno si impegnano dando il massimo fisicamente e mentalmente. Siamo fermamente convinti che sostenere lo sport italiano sia una scelta di valore da portare avanti con costanza e passione”. – dichiara Federico Trost, Managing Director di Sorgente Valcimoliana s.r.l.. (fonte: FIPE)