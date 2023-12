Cresce il parterre di sponsor della FIPE in vista dei Campionati Italiani Assoluti 2023

In queste ore sono in svolgimento le “finali” dei Campionati Italiani Assoluti di pesistica organizzati dalla FIPE all’interno del Centro Sportivo militare della Cecchignola (EUR/Roma). Tra le novità introdotte dall’area marketing e commerciale della Federpesistica un nuovo format tv per rendere sempre più visibile e attraente il prodotto della “pesistica” tricolore.

In crescita anche l’area delle partnership commerciali che partono dalle aziende di settore come Blor ed Eleiko (bilancieri), passando per Lebok (materiali di stampa), Chin8Neri (partner di tutti gli eventi a marchio FIPE) e per Acqua Dolomia, entrato ufficialmente come partner della FIPE e del Team Italia.