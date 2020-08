Per la terza maglia del ManCity Puma si ispira alla musica e alla storia della città

Puma ha presentato la terza divisa del Manchester City per la stagione 2020/21 che sarà indossata dalle squadre maschili, femminili e giovanili. La maglia presenta uno splendido pattern stile cachemire ispirato al ricco patrimonio di musica e moda di Manchester.

Manchester ha una storia musicale illustre conosciuta per i suoi artisti leggendari e per i luoghi iconici che hanno influenzato il panorama musicale globale e che continuano a ispirare la fiorente scena musicale di oggi. Manchester è orgogliosa di essere diversa dalle altre città per i famosi tagli di capelli, la musica folle, la moda vibrante e il calcio. Questo rende Manchester così unica.

Il nuovo kit del Manchester City celebra la ricca storia di musica e moda della città creando un motivo cachemire su misura che presenta i dettagli dello stemma della squadra. Il pattern è sinonimo di artisti delle epoche “Mod” e “Brit Pop” degli anni ’90 che prendono ispirazione dalla moda delle giovani generazioni degli anni ’60 che hanno influenzato la moda e la musica di Manchester per anni.

“Per il terzo kit abbiamo esaminato le influenze culturali di Manchester che hanno avuto più impatto sul mondo. Manchester è una città riconosciuta a livello globale per il suo calcio e per la sua scena musicale, così per questa maglia speciale abbiamo disegnato un motivo unico ed esclusivo. Per il design abbiamo utilizzato la rosa e i tre fiumi dello stemma della squadra al fine di realizzare una maglia unica che unisse il calcio, la musica e la moda”, ha affermato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport Licensed di Puma.

Per supportare il lancio del nuovo kit, i tifosi del Manchester Tom Ogden e Joe Donvan dei The Blossoms, una band indie pop di Stockport, hanno preso parte ad un servizio fotografico guidato dal celebre fotografo e tifoso Kevin Cummins il cui progetto ha documentato i migliori momenti del passato musicale di Manchester.

Tom Ogden, il cantante dei The Blossoms, ha dichiarato: “Non ho mai visto un kit simile prima, è diverso e credo sia davvero innovativo. Manchester è ovviamente orgogliosa del suo panorama musicale ed è bello mostrarlo dando a questo kit una storia. C’è sempre stata un’affinità tra le band e le squadre di calcio del Manchester e dopo il kit dello scorso anno ispirato all’Haçienda è fantastico vedere un altro cenno della scena musicale di Manchester.”

La terza maglia del Manchester City presenta un motivo cachemire su misura stampato tono su tono sulla maglia bianca. Il kit è completato con un pantaloncino blu navy e con le calze bianche.