FISI e Infront ancora insieme fino al 2026

Rinnovato l’accordo che lega la Federazione Italiana Sport Invernali e Infront per la gestione dei diritti media per tutte le gare di Coppa del Mondo FIS sul territorio italiano

E’ stato formalizzato l’accordo che lega Infront e FISI per la gestione in esclusiva dei diritti media di tutte le gare di Coppa del Mondo FIS organizzate nelle località sciistiche italiane, a partire dalla stagione 2021/2022 fino alla stagione 2025/2026.

Il rinnovo della partnership ultraventennale prevede che Infront si occupi della gestione in esclusiva della ripresa, trasmissione e distribuzione in tutto il mondo delle gare delle Coppe del Mondo di Sci Alpino, Combinata Nordica, Sci di Fondo, Salto con gli Sci, Snowboard e Freestyle sancite dalla FIS, incluse le finali di tali competizioni.

Infront si impegnerà nella creazione di contenuti ad hoc che valorizzino il prodotto sport invernali in tutto il mondo, offrendo contenuti di altissima qualità, non solo dal punto di vista della produzione, ma anche delle modalità di distribuzione.

“Il prodotto offerto da Infront nel corso di questi anni è cresciuto costantemente sia sotto il profilo qualitativo che a livello distributivo – ha affermato Flavio Roda, Presidente FISI – Il rinnovo dell’accordo per altre cinque stagioni ci permetterà di dare continuità ad un progetto in atto da diverso tempo, con l’intenzione reciproca di svilupparlo ulteriormente nel prossimo futuro, in un periodo storico in cui gli sport invernali rivestono grande interesse. Sarà l’occasione per dare ulteriore visibilità alle aziende che sostengono la Federazione e offrire il giusto sostegno economico sia alla stessa FISI sia ai Comitati Organizzatori delle gare. Ringrazio Infront per l’impegno e la passione mostrati finora e che continuerà a mettere in campo per migliorare l’offerta degli sport invernali”

“La partnership con FISI è per noi strategica ed era fondamentale poter contare su un accordo di lunga durata onde poter valorizzare al meglio il prodotto sport invernali, sia dal punto di vista della produzione, sia della distribuzione.– ha dichiarato Bruno Marty, Senior Vice President Pro Sports di Infront Group e Presidente di Infront Italy – Grazie alla nostra capacità di innovazione, alle nostre competenze di organizzazione eventi, produttive e digitali, siamo in grado di poter offrire ai nostri partner un prodotto di altissima qualità, con una capacità di diffusione su larga scala, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio”.