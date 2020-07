Per il movimento olimpico, contributi e iniziative del CIO. Il 24 luglio al via il Festival delle esperienze olimpiche e paralimpiche online con l’Italia Team.

(di Claudia Giordani) – “Virtuale” (per la prima volta nella storia), la 136ima sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Un meeting in cui sono state affrontate diverse tematiche e raggiunte decisioni strategiche a sostegno del movimento a cinque cerchi globale. Tra queste la conferma del programma di contributi economici ai Comitati Olimpici Nazionali e alle Federazioni Internazionali per un totale di 150 milioni dollari, di cui 100 milioni già allocati, che verranno distribuiti entro la fine del 2020. Partito a giugno, Il piano di aiuti, studiato per fronteggiare le difficoltà derivate dalla pandemia e l’impatto finanziario dovuto allo slittamento di Tokyo 2020, comprende anche le garanzie per la preparazione olimpica di atleti e squadre, il mantenimento delle borse di studio per 1.600 atleti olimpici fino al 2021, l’assistenza agli atleti rifugiati. Il piano finanziario vedrà coinvolta anche la Olympic Foundation. Dopo varie consultazioni è stato inoltre deciso che, nel 2021, saranno due le sessioni in programma: la 137ima, che includerà l’elezione del Presidente (Thomas Bach, attuale n.1, si ripresenta per un secondo mandato), a primavera, mentre la 138ima precederà i Giochi di Tokyo 2020 in programma dal 23 luglio all’8 agosto. L’ultima sessione ha anche confermato l’impegno del CIO per la promozione dell’equilibrio di genere nello sport a cominciare dalla sua organizzazione. Dopo le nuove nomine sono 39 le donne elette nel nuovo board a rappresentare il 37,5% dei membri (contro il 21,3% nel 2013), mentre, secondo le riforme volute dall’Agenda 2020, nelle Commissioni la percentuale attuale è salita al 47,7%.

Per l’Italia Team degli sport invernali ci sarà Daniela Ceccarelli nel palinsesto del nuovo Festival delle esperienze olimpiche/paralimpiche online organizzato da Airbnb insieme al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e al Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). Iniziativa pensata per mettere in luce gli atleti e dare loro la possibilità di generare guadagni mentre si allenano. Insieme alla sciatrice medaglia d’oro alle Olimpiadi di Salt Lake City 2020, anche Rossella Flamingo, Giorgio Avola, Irene Vecchi e i paralimpici Edoardo Giordan e Emanuele Lambertini (scherma), Elia Viviani (ciclismo), Cristina Chirichella (volley), Stefano Oppo (canottaggio) e Veronica Yoko Plebani, triatleta paralimpica. Il programma, che inizierà il prossimo 24 luglio (data in cui si sarebbe svolta la Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Tokio 2020), distribuito su cinque giorni, offrirà un’ampia scelta di “Esperienze Online” (disponibili in più fusi orari), che gli ospiti potranno prenotare su Airbnb a partire dal 22 luglio. Ci sarà inoltre la possibilità di essere spettatori e guardare le attività live o in replay sui canali YouTube di Airbnb e delle Olimpiadi.