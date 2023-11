La LBA lancia la Super Promo per la Frecciarossa Finale Eight 2024

Dopo il successo di pubblico della scorsa edizione con oltre 36.500 spettatori, prende il via, da oggi, con una “Super Promo” la vendita degli abbonamenti per la “Frecciarossa Final Eight 2024“, che si terrà di nuovo al PalaOlimpico (ad oggi PalaAlpitour) di Torino da mercoledì 14 a domenica 18 febbraio 2024.

Saranno protagoniste le 8 migliori squadre della “Serie A UnipolSai 2023/24” al termine del girone d’andata.

L’evento sarà realizzato con il supporto della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino, ed il coinvolgimento della FIP Piemonte.

In questa edizione vi sarà la novità dell’inserimento della Coppa Italia della Lega Basket Femminile, che disputerà venerdì 16 le semifinali e domenica 18 febbraio la finale.

Fino a sabato 16 dicembre sarà possibile sottoscrivere la Super Promo acquistando l’abbonamento per le 10 partite dei 5 giorni della competizione in Tribuna Centrale Retro, Tribuna Laterale e Gradinata. In questi ultimi due settori sono poi disponibili anche gli abbonamenti di una Super Promo relativa a 3 giorni di gara (mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16) e un’altra relativa alle sole Semifinali e Finale (sabato 17 e domenica 18).

Tutti gli abbonamenti sono acquistabili presso tutti i punti vendita Vivaticket e online su vivaticket.com al seguente link: Vivaticket-FrecciarossaFinalEight2024

Per questo Evento che riporta il grande basket a Torino e nella Regione Piemonte (lo sarà anche per la edizione 2025 della Final Eight) la LBA sta pianificando una serie di attività che permetteranno a tifosi ed appassionati e a chiunque acquisterà il biglietto di vivere l’evento della Frecciarossa Final Eight 2024 a 360 gradi. Saranno numerose, infatti, le iniziative organizzate nel foyer del Palaolimpico nel segno dell’intrattenimento musicale con tante iniziative collaterali per rendere indimenticabile questa “cinque giorni” del basket italiano, compreso anche il settore femminile. (fonte: LBA)