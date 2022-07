Padova calcio (Serie C): nuova campagna abbonamenti dal claim identitario

L’abbonamento, per le prime 9 gare casalinghe, potrà essere sottoscritto sia in modalità tradizionale, sia in formato digitale sottoscrivendo preventivamente la CALCIO PADOVA CARD e caricando in un secondo momento il titolo nella tessera.

La Calcio Padova Card è uno strumento di fidelizzazione della durata di 5 anni, che permetterà ai sottoscrittori di fruire di numerosi vantaggi in questa e nelle prossime stagioni, quali ad esempio:

Unica card dove caricare gli abbonamenti di questa stagione e delle successive;

Tariffe agevolate;

Prelazioni per l’acquisto di biglietti;

Promozioni esclusive;

Scontistica su merchandising e abbigliamento Calcio Padova.

La nuova stagione di Lega Pro scatterà il prossimo 28 agosto 2022 (prima si svolgerà il primo turno della Coppa Italia di Serie C a partire dal 23 agosto).