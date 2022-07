Evolution Fight in diretta streaming in esclusiva su Dazn, che si conferma la “casa dei combat sports”

L’evento di Rosolini (SR) in diretta streaming in esclusiva dalle ore 20:30.

(di Marcel André Vulpis) – Dazn si conferma la “Casa dei Combat Sports” e lo fa annunciando la trasmissione di un super evento (in programma il prossimo 30 luglio) di boxe thai e kickboxing, in terra di Sicilia, a Rosolini (SR). In totale 11 match di altissimo livello, di cui un titolo mondiale ed un secondo a livello europeo. Gli sport da combattimento si confermano, insieme al calcio (DAZN ha acquisito un anno fa i diritti della Serie A), uno dei prodotti di punta della OTT internazionale. Una conferma della loro crescita come testimoniato dalla stessa Nielsen, che li considera, insieme agli eSports, uno dei 10 trend sportivi del futuro.

Ancora una volta FIGHT1, il primo circuito italiano di sport da combattimento, propone una prestigiosa location per una nuova sfida mondiale.

Sarà infatti la storica piazza Garibaldi, a Rosolini, l’anfiteatro dove si svolgerà la XIX edizione di “Evolution Fight” durante il quale si disputeranno i prossimi combattimenti internazionali di boxe thai e kickboxing.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su DAZN dalle ore 20:30 e, successivamente, sarà disponibile on demand in piattaforma. Il commento è affidato a Giacomo Brunelli e Laura Scherini, telecronisti e “voci” affermate di DAZN.

L’evento di Rosolini è sponsorizzato da Distretti Ecologici, partner dei migliori eventi sportivi di Fight1 e da Leone Sport, brand storico del settore del fighting italiano, inizierà alle ore 19:00 con la “lead card”, per poi proseguire alle 20.30 con la “main card”.

A livello di cronaca sportiva il carrarino Enrico ‘’The Fog’’ Carrara campione del mondo in carica n. 1 mondiale per la promotion americana “Lion Fight“. Affronterà per il titolo mondiale ISKA cat- 75 kg di Boxe Thai lo sfidante spagnolo Eddy Ruiz, detto ‘’La Sombra’’ (letteralmente “l’ombra”) per la sua capacità di schivare i colpi e rientrare.