ONE CHAMPIONSHIP SBARCA A TENERIFE PER PROMUOVERE ROAD TO ONE EUROPE

La più grande sport media ONE ChampionshipT (ONE) ha annunciato il III episodio del progetto “Road to ONE Europe“ che si terrà sabato 26 giugno presso il Pabellon Quico Cabrera di Tenerife (SPA).

Il torneo ad eliminazione diretta tra i migliori kickboxer pesi massimi Europei farà tappa in 8 paesi per selezionare i fighters che parteciperanno alle fasi finali per aggiudicarsi un contratto con la top promotion.

Dopo i due successi di Praga e Belgrado la competizione si sposta a sud, sull’isola spagnola di Tenerife dove i due idoli locali Moises Baute e David Trallero se la vedranno contro il tedesco Christian Brorhilker e il marocchino Mourad Zakari.

“Siamo elettrizzati di fare parte di Road to ONE, in cui il livello si prospetta essere altissimo come gli standard ONE Championship esigono”. ha dichiarato il promoter locale Pedro Faustino. “La card è dinamite pura dall’inizio alla fine. Sono convinto che tutti daranno il meglio per dimostrare di valere la più grande promotion al mondo oggi”

Prossimi eventi

3 luglio: Istanbul, Turchia – Cebeci Sports Complex

17 luglio: Riesa, Germania – Sachsen Arena.

Dove vedere l’evento

L’intera serata sarà disponibile per l’Italia sulla SuperApp ONE Championship.