EURO2020: la scheda commerciale degli sponsor della Federcalcio ungherese (MLSZ)  

(di Guido Paolo De Felice) – Nonostante fosse soltanto la 4a apparizione nella fase finale di un Campionato Europeo, l’Ungheria, forte della propria storia e tradizione, è una nazione che riscuote sempre grande fascino e rispetto in tutti gli appassionati.

Dopo una qualificazione strappata con fatica, il sorteggio aveva condannato la Nazionale allenata dall’italiano Marco Rossi ad un girone che, definire “di ferro”, sarebbe potuto sembrare un eufemismo, considerando la presenza contemporanea dei campioni del Mondo (Francia) e d’Europa (Portogallo) in carica, nonché della sempre temibile Germania. Considerata da tutti la “Cenerentola”, vittima sacrificale sull’altare di queste “big”, la squadra di Marco Rossi ha saputo onorare in pieno l’impegno, strappando due pareggi e arrivando a soli 6 minuti da una qualificazione che avrebbe avuto dell’incredibile. Pertanto, nonostante l’eliminazione, la Nazionale allenata da Marco Rossi ha dato lustro a tutto il movimento calcistico magiaro oltre che a tutti gli sponsor che hanno deciso di affiancare la Federcalcio ungherese (Magyar Labdarúgó Szövetség, MLSZ), una delle più antiche di tutta Europa, in questo torneo.

Lo sponsor tecnico è rappresentato dalla tedesca Adidas, che garantisce un contributo di circa 1,2 milioni di dollari l’anno. Una particolarità delle maglie realizzate è l’incorporazione dello stemma originario della Federcalcio ungherese – fondata nel 1901 – che non serve solo a richiamare la storia e la tradizione, ma aiuta anche a ridurre al minimo la possibilità di commercializzazione di merci contraffatte.

I principali sponsor sono: OTP Bank Group, uno dei più grandi fornitori di servizi finanziari indipendenti in tutta l’Europa centrale ed orientale, fornendo servizi nel campo delle assicurazioni, immobiliari, factoring, leasing e gestione patrimoniale, fondi di investimento e pensioni; Tippmix, portale dedicato al betting sportivo di proprietà della Szerencsejáték Zrt., la società che opera come maggiore fornitore di servizi di gioco d’azzardo in Ungheria fin dal 1991, e che ha i diritti esclusivi per la distribuzione di giochi a estrazione numerica, scommesse sportive e biglietti per l’estrazione di premi in tutto il territorio del Paese e, attraverso i suoi investimenti, ha anche interessi in quattro casinò ungheresi; MOL Group, una multinazionale ungherese del petrolio e del gas, attualmente l’impresa più redditizia dell’intera Ungheria, che include, tra le altre, le compagnie petrolifere e del gas croate e slovacche INA e Slovnaft, precedentemente di proprietà statale.