EURO2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio macedone (FFM)  

(di Guido Paolo De Felice) – La Macedonia del Nord (nel primo piano il logo della bandiera) si è presentata ad Euro2020 con la leggerezza che inevitabilmente doveva caratterizzare il percorso di una “matricola”, essendo alla prima partecipazione della sua giovane storia in un torneo iridato.

Pur essendo stato un torneo avaro di soddisfazioni sul campo, avendo totalizzato tre sconfitte in altrettante partite, sicuramente Euro2020 è stato un palcoscenico importante per la Federazione macedone (Фудбалска Федерација на Македонија, FFM) e per l’addio al calcio di Goran Pandev, sicuramente il giocatore più rappresentativo espresso dal movimento calcistico macedone negli ultimi vent’anni.

Per l’occasione, la Federazione presieduta da Muhamed Sejdini, ha stretto accordi con diverse aziende che hanno fattivamente contribuito economicamente al percorso della FFM.

Dal 2014, lo sponsor tecnico è rappresentato dall’azienda tedesca Jako, specializzata in abbigliamento sportivo. In occasione di Euro2020, c’è stata una controversia tra la stessa azienda e i tifosi macedoni: a fine maggio, la Jako aveva lanciato, attraverso i propri canali social, le nuove tre divise della Nazionale, ispirate al soprannome della stessa, i “Red Lions”. Tuttavia, immediatamente i tifosi macedoni hanno manifestato forti perplessità e proteste contro la Federazione per aver accettato delle maglie di tonalità granata, che differivano dal tradizionale rosso vivo come vuole la tradizione del paese. In questa situazione, per placare i tifosi, il presidente Sejdini si è visto costretto a formalizzare alla UEFA la richiesta di poter riutilizzare le “vecchie” divise. Una storia incredibile, ma che fornisce un’ulteriore testimonianza di quanto i tifosi possano essere influenti nelle scelte di una società di calcio o, in questo caso, di una Federazione. Le nuove divise erano state create da Rahila Iliev, stilista della Federazione, che aveva scelto la lince balcanica come elemento fondamentale del pattern, da sempre uno dei simboli del Paese. Oltre ad essere un elemento decorativo, la lince era anche un modo per aumentare la consapevolezza del pericolo critico che corre questa specie, oggi in via di estinzione.

Gli altri partner che hanno affiancato la Macedonia del Nord sono stati: Gorska Water, azienda che imbottiglia acqua proveniente dalla sorgente Trnskot e bevande analcoliche, con sede nel villaggio di Konopište; SAVA osiguranje, una delle principali compagnie di assicurazioni macedoni; e infine la Casinos Austria DOO Skopje, società specializzata nell’organizzazione di giochi d’azzardo elettronici e online, di proprietà congiunta della Lotteria di Stato della Macedonia e Casinos Austria International Macedonia.