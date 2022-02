Wimbledon firma un contratto multimilionario di sponsorizzazione con Vodafone

(di Emanuele de Laugier) – La compagnia di telecomunicazioni inglese Vodafone ha firmato un contratto di sponsorizzazione di 5 anni con Wimbledon, diventando l’Official Connectivity Partner del Grande Slam di tennis fino al 2025. L’accordo, per quanto non sia stata rivelata la cifra esatta, è da milioni di sterline, secondo quanto riportato dal giornale britannico “The Guardian”. Inoltre, Tim Henman e Laura Robson, stelle del tennis del passato e del presente, diventano ambasciatori del marchio per la compagnia di telecomunicazione.

Vodafone presenterà durante il prossimo Wimbledon, con una grande campagna commerciale, la sua rete 5G di prossima generazione e la piattaforma IOT (Internet of Things), così come le tecnologie di realtà aumentata (AR) e di realtà virtuale (VR).

Oltre agli elementi tecnologici, Vodafone lavorerà anche al fianco dell’organizzatore del torneo, l’All England Lawn Tennis Club (AELTC), e con la Lawn Tennis Association (LTA), ente governativo del tennis del Regno Unito, per incoraggiare la partecipazione ed incrementare la popolarità del gioco ad ogni livello. Infatti Max Taylor, Consumer Director di Vodafone, ha dichiarato al Guardian che la società sosterrà l’obiettivo della LTA di aumentare del 10% il numero di bambini che giocano a tennis entro il 2025, così come quello di fare in modo che ci siano 1 milione di giocatori regolari tra gli adulti.

Con questa partnership, Vodafone aggiunge l’iconico torneo di tennis alle sue sponsorizzazioni in ambito sportivo. La compagnia telefonica sta attualmente collaborando con la Formula E e con il team di rugby Wasps. Il brand è anche stato sulle maglie della squadra di rugby dei British and Irish Lions durante il tour dello scorso anno

in Sud Africa.

Vodafone è anche in trattativa con la stella inglese del tennis Emma Raducanu per farla diventare un’ambasciatrice del proprio marchio. La tennista è stata la prima britannica a vincere un torneo del Grande Slam dopo 44 anni ed è anche stata eletta come personalità sportiva dell’anno dalla BBC. Emma è attualmente uno dei personaggi più in voga dello sport globale per quanto riguarda gli accordi commerciali, con contratti stipulati che vanno da quelli sportivi con la Nike e Wilson, passando a quelli della moda con Dior e Tiffany fino ad arrivare a quello con la British Airways.

Wimbledon aggiunge questo accordo multimilionario con Vodafone a quello del firmato con Jaguar a giugno 2021, con cui ha rinnovato il contratto di sponsorizzazione per altri 5 anni, rendendo più che decennale la partnership con la casa automobilistica britannica.