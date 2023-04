Olbia calcio (Lega Pro) ed Eyesport insieme per la solidarietà. Maglia limited edition in appena 35 esemplari

Un’iniziativa speciale nel settore della solidarietà. Olbia Calcio (club di Lega Pro) e lo sponsor Gypsos, brand chiave di Fluorsid nell’impegno costante per la sostenibilità, hanno rafforzato la loro partnership con la realizzazione di una maglia da gara limited edition (prodotta dallo sponsor tecnico Eyesport) finalizzata a mettere in campo un’azione benefica in favore della Asl Gallura e, nello specifico, del reparto pediatrico dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia.

La maglia, disegnata appunto dallo sponsor tecnico Eyesport e prodotta con una tiratura di appena 35 esemplari, è stata utilizzata dai giocatori in occasione della partita di campionato Recanatese-Olbia (vinta dai sardi per 3 reti a 2 al termine di un avvincente match), in programma lo scorso giovedì 6 aprile alle ore 20:30 allo stadio “Nicola Tubaldi”. Le maglie indossate costituivano un pezzo unico da collezione e per questo sono stata autografate dai calciatori e autenticate dal club (attraverso il rilascio di un certificato a garanzia di chi ha scelto di sostenere la causa benefica in oggetto).