Oktagon Tsunami: grandi partner e la garanzia della visibilità di DAZN

Oktagon Tsunami Roma (nella foto in primo piano il Co-Main event tra Yuri Farcas e Bruno Suzano nella categoria pesi massimi, la stessa in cui combatte Mattia Faraoni) vede il patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale e di quello della Regione Lazio. A livello sponsorizzativo confermano la loro presenza Tsunami Nutrition (title sponsor dell’evento), RTL 102.5, Leone Sport 1947, Wide, Printable, Il Corriere dello Sport (media partner), Clappit.com (ticketing partner) e Never Give Up (non profit partner).

DAZN si conferma la “casa” dei combat sports: trasmetterà, come da tradizione, i match della main card in mondovisione, a conferma del crescente appeal della kickboxing non solo sul mercato italiano. Un’opportunità unica di far apprezzare (anche all’estero) il format esclusivo di Oktagon.