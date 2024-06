Oktagon promuove i valori sani dello Sport. Faraoni testimonial della kickboxing nelle scuole

L’evento capitolino, in programma sabato 29 giugno al Palazzetto dello Sport di Roma, sarà un importante volano anche per la promozione dei valori dello sport soprattutto tra i più giovani (per questa ragione l’organizzazione della manifestazione ha previsto ingressi gratuiti per tanti ragazzi e ragazze delle scuole romane), con il kickboxer Mattia Faraoni (nella foto in primo piano) testimonial ideale della “lotta alla violenza” in tutte le sue forme.

Il campione del mondo ha partecipato, in questi ultimi mesi, ad un tour nelle scuole della Capitale confrontandosi con tanti giovani, ma, soprattutto, diventando un incredibile vettore emulativo. Sport, quindi, come sinonimo di sacrificio, determinazione, disciplina e rispetto dell’avversario. Valori che devono essere parte integrante di ciascuno di noi, mai accettando sul ring, o ancor di più nella vita quotidiana, di derogarvi cadendo per di più nella trappola della violenza.

La Kickboxing si presenta pertanto, come un veicolo ideale sotto il profilo della comunicazione. Una disciplina in grado di fornire insegnamenti importanti utilizzando l’esempio dato dai propri campioni, pronti a combattere sul ring ma sempre nel rispetto dell’avversario.

Oltre a ciò gli organizzatori si sono legati ad un non-profit partner (Never Give Up), da sempre impegnato in ambito sociale con tante iniziative, di informazione e sensibilizzazione del grande pubblico finalizzate, anche alla raccolta fondi.