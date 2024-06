Il Misano World Circuit ospita la Padel Arena ideata dal marchio Macron

Al paddock del Misano World Circuit oltre alle sfide in pista tra i campioni della SBK impegnati nel Pirelli Emilia-Romagna Round del WorldSBK, è stato possibile assistere anche quelle sul campo della Padel Arena, recentemente realizzata all’interno del circuito romagnolo, e nella quale Macron è presente come partner tecnico fornendo racchette, abbigliamento, brandizzando il campo e le aree attigue e mettendo a disposizione un’esclusiva area shop.

Il padel si conferma sempre più uno sport ‘trasversale’ in grado di appassionare e coinvolgere un sempre maggiore numero di persone e atleti di discipline diverse. Cosa c’è di meglio che scaricare lo stress, in attesa di una sfida importante, divertendosi su un campo da padel. Questo è lo spirito con la quale è nata la MWC Padel Arena che non è solo riservata agli atleti, ma diventa una nuova possibile esperienza per il pubblico aumentando ulteriormente lo stretto rapporto tra circuito, appassionati e territorio.

Macron, che è sponsor anche del Campione Italiano di Padel 2024 Simone Cremona e della campionessa Tamara Icardo, numero 8 al mondo, ‘mette in pista’, e qui si puo’ ben dire, la propria capacità di supportare i giocatori di padel al meglio, con capi tecnici di qualità e alto livello di performance, insieme alle nuove racchette con un’ampia scelta di modelli adatti ad ogni livello di preparazione e per ogni tipo di gioco. Alla MWC Padel Arena è possibile trovare la nuova collezione Macron Padel studiata e realizzata per tutti gli appassionati e praticanti e in grado di intercettare e soddisfare le richieste di un sempre più esigente pubblico maschile e femminile.

A Misano prende il via un week end da vivere intensamente e che propone una delle tappe più attese della stagione dove i grandi campioni della Superbike daranno vita a sfide incandescenti, ma lo spettacolo è sempre più anche intorno alla gara e l’esperienza della MWC Padel Arena ne è la prova. (fonte: Macron)