La maglia della Juventus torna ad essere “firmata” dopo un anno di stop: torna il partner Jeep assieme a Visit Detroit (fino al 30 giugno 2028).

Dopo i rumour di alcune settimane fa arriva la notizia ufficiale (a Borsa chiusa) della doppia sponsorship di maglia della Juventus, che, quest’anno era scesa in campo solo con il marchio no-profit “Save the Children”. Si tratta del binomio Jeep-Visit Detroit (nella immagine in primo piano la schermata dell’home page del sito Juventus.com), con il marchio di automotive che ritorna sulla divisa di gara, dopo esserlo stato, per diverse stagioni, al fianco dei bianconeri (nel ruolo di main partner). Una operazione commerciale che partirà, alla fine di questo campionato, e riguarderà tre stagioni complessive (2025/26-2026/27 e 2027/28). In ambito internazionale, incluso il nuovo format FIFA del Mondiale per club (in arrivo nel prossimo mese di giugno), sarà visibile solo il logo di Jeep.

Quest’ultimo è stato main sponsor della divisa di gara dei bianconeri fino al 30 giugno 2024, per un controvalore economico non inferiore ai 42 milioni di euro a stagione (oltre alla previsione di premi al raggiungimento di obiettivi sportivi nell’ordine di 5 milioni annui).