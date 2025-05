Jeep-Juventus: 69 milioni di euro in 3 stagioni

Nel comunicato ufficiale la Juventus FC ha svelato le cifre dell’investimento del nuovo main sponsor di maglia. L’intesa con Jeep infatto porterà nelle casse del club torinese 69 milioni di euro: 4 milioni per la parte residua della stagione 2024/2025, 19 milioni per quella 2025/2026 e 23 milioni per ognuno dei due anni successivi. Sono previsti anche dei bonus e dei malus in caso di mancata partecipazione alle competizioni Uefa. L’accordo inoltre è su cifre inferiori alla precedente sponsorizzazione, che garantiva un minimo di 25-30 milioni a stagione.

Visit Detroit, organizzazione senza scopo di lucro che promuove la regione metropolitana di Detroit, verserà invece una parte fissa ben inferiore a Jeep, con bonus legati ai risultati sportivi (non sono previsti malus) e di valorizzazione del brand. Così il contratto può raggiungere circa 28/30 milioni a stagione.