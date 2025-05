Eventi – Stati Generali del Fitness/Wellness: lo sport come leva strategica per il futuro.

Tornano gli Stati Generali del Fitness e del Wellness con una profilazione business al 100%, con due momenti di approfondimento su investimenti e trend: capitali italiani, investimenti esteri e nuove espansioni con Luca Amedeo Masobello (VAM Investments), Samuele Frosio (RSG Group), Riccardo Turri (Starpool) e Mario Barbosa (GoFit) il giovedì mattina; le opportunità Corporate Wellness per palestre, centri Fitness e personal trainer, venerdì pomeriggio, con Anna Zattoni (Jointly), Michele Loperfido (Wellhub), Gianfranco Minutolo (UniBocconi) e Sara Compagni (Postura da Paura) seguito da un focus su Digital e Innovazione con Giovanna Allegrini di TakeMiHome, Alessandro Fazio di Dr. Feel e Nicola Tardelli di Healthy Viruoso.

Venerdì sarà protagonista anche The European House – Ambrosetti, che presenta la seconda edizione dell’Osservatorio Valore Sport, con una visione “2050 – Italia in movimento”. Il convegno vedrà l’intervento e di rappresentanti istituzionali e scientifici come Giovanni Capelli, Direttore del CNaPPS, e Massimo Fabi, Assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Alessandro Rossi Presidente della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie e Sergio Iavicoli Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. Spazio anche al tema dell’integrazione tra fitness, alimentazione e salute benessere con il panel trasversale “Muoversi per vivere meglio” al quale parteciperà l’ex campione olimpico Jury Chechi insieme ai brand partner dell’Osservatorio: Matrix, Amadori e FitActive.

Il Convegno FIPE – Federpesi anticiperà invece i risultati dell’indagine “Federpesi nell’esperienza degli specialisti della forza”, realizzata da Format Research, offrendo indicazioni preziose per le politiche formative del settore. Confartigianato presenterà il Rapporto sull’Economia dello Sport, in collaborazione con Symbola e Deloitte, con il patrocinio del MAECI, mentre Les Mills presenterà un’indagine di mercato con IFO International Fitness Observatory e un business workshop con Martin Seibold, CEO LifeFit Group e Giorgio Trappolini, Country Manager Planet Fitness Italia.