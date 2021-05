Non si placano le proteste dei tifosi del Man Utd: colpita la campagna “Visit Malta”  

(di Guido Paolo De Felice) – Non accennano a placarsi le azioni di protesta e di rappresaglia messe in atto dai tifosi del Manchester United contro la famiglia Glazer, proprietaria del Club. Dopo l’aggressione allo sponsor TeamViewer di cui vi avevamo raccontato qualche giorno fa, e ad AON, questa volta a finire nel mirino dei supporters dei Red Devils è lo campagna “Visit Malta” promossa dal governo maltese.

La partnership pluriennale tra il Manchester United e il governo di Malta, firmata dall’allora ministro del turismo Konrad Mizzi nel 2019, dovrebbe durare da contratto fino al 2022, al fine di promuovere l’isola come destinazione turistica ai fan della squadra di cui sono proprietari i Glazer.

Il club britannico ha legami profondi e duraturi con Malta: il Maltese Supporters’ Club, infatti, è uno dei fan club ufficiali dei Red Devils più antichi e appassionati, con più di 60 anni di storia alle spalle.

L’accordo prevede offerte speciali di viaggio dedicate ai tifosi dello United da parte dell’Ente Nazionale per il Turismo maltese, e una forte visibilità per la campagna “Visit Malta” sia durante le partite casalinghe all’Old Trafford, tramite i bordocampo a LED, sia attraverso i canali ufficiali di digital e social marketing del club.

La prosecuzione di questa partnership, tuttavia, potrebbe essere messa a rischio dalle azioni di protesta dei supporters del Manchester United, che si sono chiamati a raccolta utilizzando l’hashtag #NotAPennyMore, con cui hanno intitolato la lettera di “minaccia” indirizzata a tutti i partner che hanno sponsorizzazioni in corso con la famiglia Glazer.

“Dobbiamo ancora esaminare ciò che questi sostenitori stanno cercando, quindi non è esattamente qualcosa su cui possiamo già prendere una posizione“, ha detto Johann Buttigieg, amministratore delegato dell’MTA (Malta Tourism Authority). “Cercheremo anche di discuterne con il Manchester United per vedere come gestiranno la situazione e dopo, faremo le nostre valutazioni.“