Nike è ancora il marchio sportivo più valorizzato sui social secondo sportspromedia.com 

(di Fabio Sesti) – Il marchio Nike mantiene per il secondo anno il primo posto nella classifica dei 50 marchi mediaticamente più valorizzati dello sport stilata da sportspromedia.com in collaborazione con la piattaforma Hookit, che avvalendosi della tecnologia SportGrap e computer vision traccia l’attività social di promozione dei marchi da parte di ogni grande atleta professionista, squadra e campionato, per un totale di più di 500.000 account. Nike ha sconfitto la concorrenza del marchio rivale di abbigliamento sportivo Adidas, secondo in classifica, oltre che di Emirates, Santander e Red Bull che completano la top five. Puma, State Farm, Monster Energy, Dream11 e Heineken si sono classificate dal sesto al decimo posto.

Hookit ha esaminato i post social di atleti professionisti, squadre e leghe che tra il 15 agosto 2020 e il 15 agosto 2021 hanno promosso oltre 8.000 marchi attraverso piattaforme tra cui Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, VK, Weibo e YouTube. Per arrivare al valore totale di ciascun marchio, Hookit ha esaminato i due parametri chiave dati dal valore potenziale e dalla qualità della promozione, tenendo conto di testo e immagini dei vari post, del loro coinvolgimento social in termini di visualizzazioni, condivisioni e commenti e del valore che ciò apporterebbe al brand. Secondo lo studio, i post che promuovono il marchio Nike nel periodo esaminato hanno generato più di 8,77 miliardi di interazioni, pari a un valore stimato di 616,5 milioni di dollari, superiore a quello di Adidas di ben 270 milioni di dollari. Il punteggio ottenuto da Nike comporta anche un aumento del 34 per cento rispetto a quello ottenuto l’anno scorso.