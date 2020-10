Nico si conferma per il decimo anno “fashion partner” del Chievo Verona

Dieci anni di collaborazione tra l’azienda di moda nata negli anni Sessanta a San Zeno di Cassola e il club clivense. Il gruppo Nico, dalla sua nascita fino a oggi, si è espanso costantemente: da semplice attività di vendita nei mercati regionali, l’azienda fondata da Domenico Passuello vanta ora ben 11 punti vendita in Italia tra Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, e due in Polonia (Modlnica e Swadzim).

Corrado Di Taranto, Direttore Generale AC ChievoVerona ha dichiarato: «Una collaborazione che dura dieci anni è cosa molto rara da vedere, soprattutto in questo ambiente. È con grande orgoglio e soddisfazione che rinnoviamo l’accordo con Nico per un’altra stagione, un Partner che si è sempre rivelato disponibile e affidabile».

Enrico Corvaglia, Responsabile Commerciale AC ChievoVerona ha sottolineato «Ci tengo particolarmente a ringraziare tutta l’azienda Nico, la quale per la decima stagione consecutiva sarà “Official Fashion Partner” dell’A.C. ChievoVerona. La condivisione di valori, obiettivi e il rapporto di fiducia coltivato in questi anni ha reso possibile tutto questo. Gli abiti indossati dai nostri giocatori sono di altissima qualità e rappresentano il mix perfetto tra eleganza e comodità».

Andrea Pizzato, Amministratore Delegato di Nico Spa ha dichiarato «Siamo felici e orgogliosi di rinnovare, per il decimo anno consecutivo, la partnership con A.C. ChievoVerona che, nel tempo, si è dimostrato e confermato un Partner di grande professionalità e affidabilità. Anche in relazione all’emergenza sanitaria attualmente in atto, mai come in questa stagione ci sentiamo coinvolti nel supportare la squadra verso un “ritorno sul campo” per nulla scontato, che richiede passione, determinazione e impegno assoluto, qualità che ci legano in maniera solida alla società clivense».