Il pugile Anthony Joshua e SoapBox London lanciano SBX Studios

(di Alessandro Presta) – Il campione di boxe (pesi massimi) Anthony Joshua, e la società di relazioni pubbliche, SoapBox London, hanno recentemente lanciato una collaborazione. Si tratta di SBX Studios, una nuova casa di produzione e studio di contenuti legati al mondo sportivo.

SoapBox London è un’agenzia specializzata in pubbliche relazioni e creazione di contenuti social per i brand sportivi e atleti. Nel loro portfolio possono vantare collaborazioni con marchi come Turkish Airlines e DAZN, oltre ad avere clienti del calibro di Raheem Sterling (stella del Manchester City) o Mo Farah (pluricampione olimpico di maratona). Inoltre, SoapBox gestisce già il canale Youtube di Anthony Joshua e produce contenuti per il suo promotore Matchroom.

Il progetto SBX Studios ha come focus lo sviluppo dell’immagine dei talenti. La nuova casa di produzione di Joshua svilupperà contenuti come, ad esempio, documentari sportivi di lunga durata e programmi di trasmissione; inoltre, lo studio vuole creare e organizzare eventi dal vivo e podcast per un’offerta di servizi ampia e professionale. La produzione di contenuti sarà, dunque, il pilastro fondamentale della loro offerta. Per il lancio del progetto, è stato programmato di ospitare la libreria esistente di contenuti “dietro le quinte” del debutto di Joshua nel 2013.

Ad aderire al progetto ci sono anche i team di leadership di SoapBox London e la società di gestioni di atleti di Anthony Joshua: 258 Management. L’amministratore delegato di quest’ultima, Freddie Cunningham, entrerà a far parte del CDA della casa di produzione.

SBX Studios offre l’opportunità di far crescere il livello delle produzioni e collaborare con una vasta rete di talenti. Produrre contenuti di successo genera vantaggi sia per le emittenti che li distribuiranno che per i brand, siano essi società o atleti. L’obiettivo dello studio di contenuti del pugile britannico è raccontare storie che abbiano “engagement” non solo con i tifosi ma anche con un pubblico al di fuori dello sport. In questo modo si allarga il potenziale bacino di fans.