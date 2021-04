NATIONS CUP A RISCHIO PER HONG KONG

Foto Fabio Ferrari/LaPresse 13 Maggio 2019 Vinci/Orbetello (Italia)Sport CiclismoGiro d'Italia 2019 - edizione 102 - tappa 03Da Vinci a Orbetello - km 220Nella foto: durante la gara.Photo Fabio Ferrari / LaPresseMay 13, 2019 Vinci/Orbetello (Italy) Sport CyclingGiro d'Italia 2019 - 102th edition - stage 03From Vinci to OrbetelloIn the pic: during the race.

(di Lorenzo Di Nubila) – L’evento della Nations Cup di maggio a Hong Kong, approvato dall’UCI, verrà annullato a meno che il governo cinese non decida di prendere una decisione questa settimana sulle esenzioni dalla pandemia.

Secondo un rapporto del South China Morning Post, la Hong Kong Cycling Association (HKCA) è in attesa dell’approvazione per la sua bolla di sicurezza pianificata che ospiterà circa 500 partecipanti stranieri.

Tale mossa ha l’obiettivo di impedire ai concorrenti stranieri di soddisfare il rigoroso requisito di quarantena stabilito dal governo di Hong Kong per ridurre la diffusione del Covid-19. Al momento, chiunque entri a Hong Kong, al di fuori della Cina e di Macao, è tenuto a soggiornare in un hotel approvato dal governo per 21 giorni.

Se nei prossimi giorni non ci sarà il via libera del governo, l’associazione ciclistica teme di dover dire no all’Unione Ciclistica Internazionale (UCI).

In quello che potrebbe essere un presagio negativo per gli organizzatori di Hong Kong, il round inaugurale del nuovo evento di ciclismo in programma dal 22 al 25 aprile a Newport, Galles, è stato annullato il mese scorso a causa delle restrizioni del Covid-19.

La serie di 3 round era inizialmente prevista per svolgersi tra marzo e settembre in tre continenti, esattamente nel Regno Unito, ad Hong Kong e in Colombia tra maggio e giugno. Se la competizione ricevesse l’approvazione delle autorità di Hong Kong, questo diventerebbe il più grande evento sportivo internazionale di Hong Kong da un anno a questa parte.