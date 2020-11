CAPEX.COM DIVENTA TRADING PARTNER UFFICIALE DELLA JUVENTUS FC

CAPEX.com, broker internazionale leader nel trading online, ha annunciato oggi di aver siglato un accordo di sponsorizzazione con la Juventus diventando il “Trading Partner” online del club.

L’accordo di sponsorizzazione con la Juventus si basa sulla storia di successo di CAPEX.com sui mercati internazionali. Durante la partnership, CAPEX.com utilizzerà il suo ampio elenco di diritti, tra cui l’ospitalità VIP e il merchandising ufficiale del club, per coinvolgere i tifosi della Juventus e avvicinarli al loro club.

Commentando l’annuncio, Octavian Patrascu, CEO del gruppo che possiede CAPEX.com, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con la Juventus, una squadra di fama mondiale, tra le più tifate nella storia del calcio. Mentre continuiamo ad espanderci a livello globale,

CAPEX.com si impegna anche a rafforzare la sua presenza nei mercati in cui già opera. La professione di trading traccia molti parallelismi con il mondo dello sport e faremo in modo che questi valori comuni siano radicati nella nostra nuova partnership con la Juventus”.

I fan possono visitare la pagina dedicata per saperne di più sulla partnership e restare aggiornati sulle ultime novità e sorprese.

nota su CAPEX.com

CAPEX.com, di proprietà di Key Way Group Ltd, è una piattaforma leader globale di trading che fornisce ai suoi utenti le conoscenze, gli strumenti e le risorse degli esperti necessari per rendere i mercati accessibili a un pubblico globale e offre un’esperienza di trading su misura. Le sue piattaforme di trading professionali, le solide basi tecnologiche e le condizioni di trading trasparenti l’hanno promosso come uno dei broker più reputati sulla scena internazionale.

Forte di una presenza globale e di competenze regionali, CAPEX.com detiene licenze operative da Cyprus Securities and Exchange Commission, Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority e Financial Sector Conduct Authority in Sud Africa.