NASCAR LANCIA LA PARTNERSHIP CON IL VIDEOGIOCO ROCKET LEAGUE

La serie americana Nascar (joint venture statunitense che organizza e gestisce vari campionati automobilistici, principalmente nel Nord America) ha annunciato i dettagli della partnership commerciale con "Rocket League".

E’ un noto videogioco di calcio nato nel 2015, sviluppato e pubblicato da Psyonix Studios per PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Nintendo Switch. Dal 23 settembre 2020 è diventato free-to-play per tutte le piattaforme e aggiunto anche nel launcher di Epic Games.

Il tie-up offre ai fan la possibilità di acquistare il “fan pack” Nascar 2021 dal 6 maggio, portando nove delle squadre Nascar nel gioco. Rocket League, un popolare titolo di eSport in cui le auto giocano a calcio, fa parte della spinta della Nascar a coinvolgere i fan più giovani con la serie. Secondo lo Sports Business Journal, le squadre di Nascar non riceveranno alcun ricavo diretto dall’accordo.

Oltre a presentare i team Roush Fenway Racing, Stewart Haas Racing, Team Penske, Chip Ganassi Racing, Richard Childress Racing, 23XI Racing, Hendrick Motorsports, Richard Petty Motorsports e Joe Gibbs Racing, nel gioco saranno presenti decalcomanie Nascar, banner e pneumatici Goodyear.