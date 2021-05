LEOVEGAS.NEWS È DIGITAL CONTENT PARTNER DELL’ATALANTA

Tra i vantaggi previsti dall’accordo, brand exposure al Gewiss Stadium e contenuti in esclusiva sul magazine online dedicati agli orobici.

LeoVegas.news, magazine di infotainment online dedicato al calcio, annuncia la nuova partnership con l’Atalanta Bergamasca Calcio, di cui sarà Digital Content Partner fino alla fine del campionato.

Sul sito di divulgazione sportiva, infatti, ora si può trovare l’iconico logo della “Dea” e una serie di contenuti in esclusiva per i tifosi della squadra bergamasca e per tutti coloro che hanno fame di pallone anche fuori dal campo. Ogni settimana, LeoVegas.News ospita una serie di nuovi articoli e approfondimenti sul calcio italiano e interviste esclusive ai giocatori della prima squadra.

Inoltre, LeoVegas.News accompagnerà i nerazzurri anche sui backled in sala stampa e direttamente sul campo: il logo del magazine farà da cornice alle partite casalinghe di campionato durante tutto l’extra time di entrambi i tempi di gioco, in posizione televisiva, e apparirà sull’impianto led posizionato in prima e seconda fila a bordo campo e durante il servizio di presentazione dei match.

È una soddisfazione per il brand di digital infotainment aggiungere una grande squadra italiana al novero dei propri partner e poterla sostenere nella sua scalata alla classifica di campionato. Su LeoVegas.News è già a disposizione di tutti gli appassionati una sezione dedicata all’Atalanta e ai suoi giocatori, costantemente aggiornata con contenuti che uniscono informazione e divertimento, e creati in sinergia con la squadra per dare un punto di vista unico e privilegiato sui protagonisti del calcio.