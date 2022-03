Naomi Osaka è la nuova ambasciatrice globale del brand FTX

(di Emanuele de Laugier) – FTX, piattaforma di scambio di criptovalute, ha nominato Naomi Osaka (nella foto in primo piano) come ambasciatrice globale del brand. Secondo il contratto, la tennista giapponese ha ottenuto un piccola quota della società e ha raggiunto un accordo per ricevere dei pagamenti anche sotto forma di valuta digitale.

La partnership è già entrata in vigore nel Miami Open 2022 attualmente in corso, con il logo di FTX che viene esposto sull’abbigliamento da gioco di Osaka durante le partite del torneo. La 24enne verrà anche coinvolta dalla piattaforma di scambio di criptovalute per la produzione di contenuti brandizzati.

L’accordo, descritto come “a lungo termine”, include pure elementi orientati allo scopo di attrarre più utenti femminili sulla piattaforma di FTX. La società informatica, invece, farà delle donazioni all’iniziativa benefica di Osaka, Play Academy, lanciata in collaborazione con Nike e Laureus.

La partecipazione nella compagnia per lo scambio di criptovalute diventa l’ultima aggiunta della tennista giapponese al suo portfolio di investimenti, che include anche Sweetgreen, catena di ristoranti che serve insalate. La quattro volte vincitrice di un Grande Slam è anche una consulente per la Disruptive Acquisition Corporation I, azienda di acquisizione per scopi speciali (SPAC).

Sul raggiungimento dell’accordo con FTX, Naomi Osaka ha commentato: “Abbiamo visto le statistiche su quante poche donne fanno parte del mondo delle criptovalute, il che rispecchia la disuguaglianza che vediamo anche in altri mercati finanziari. Le criptovalute sono nate con l’obiettivo di essere accessibili a tutti e per abbattere le barriere all’ingresso. Sono entusiasta di collaborare con FTX per tornare a quella missione e per innovare sui modi per raggiungere più persone, così come per democratizzare ulteriormente lo spazio”.

Oltre a Naomi Osaka, FTX ha come altri ambasciatori globali Tom Brady, star dei Tampa Bay Buccaneers (NFL), Stephen Curry, cestista dei Golden State Warriors (NBA), e Kevin O’Leary, uomo d’affari e presentatore televisivo canadese.

Inoltre, la piattaforma di scambio di criptovalute sponsorizza la scuderia Mercedes della Formula 1 e l’International Cricket Council (ICC), così come detiene i diritti di denominazione dello stadio di basket dei Miami Heat (NBA) dal 2021, con un contratto da 135 milioni di dollari per 19 anni.