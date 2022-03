“Camminerò insieme a te”, il motto scelto dai tifosi della Roma nel “Derby della Capitale”

(di Emanuele de Laugier) – Il filo conduttore della giornata del derby per la squadra allenata da José Mourinho è stata una frase iconica tratta da uno dei cori del tifo giallorosso, ovvero “Camminerò insieme a te”.

Lo scorso 14 febbraio per San Valentino, la Roma, tramite l’app di Socios.com (nella foto una immagine di archivio) aveva dato la possibilità ai propri tifosi, provvisti di almeno un Fan Token $ASR, di scegliere un messaggio, che avrebbe accompagnato il club fino alla partita con la Lazio, per esprimere il loro amore per la Lupa.

La scelta della frase, tra le quattro opzioni disponibili, è ricaduta proprio su “Camminerò insieme a te”, che è stata integrata su una sciarpa in edizione limitata, in pochi giorni sold out negli store ufficiali, ed utilizzata come tema centrale del video di introduzione al derby.

Tuttavia l’iniziativa più bella e più incisiva con questo slogan, visto anche l’andamento della partita con la Lazio, è stata fatta negli spogliatoi. Infatti, insieme alle maglie da indossare per la partita, Tammy Abraham e compagni hanno trovato anche una cartolina con sopra scritto “Camminerò insieme a te”.

Questo è stato è il messaggio di incoraggiamento che i tifosi, tramite Socios, hanno voluto inviare ai propri beniamini per ricordargli che non sarebbero mai stati soli prima di una gara così importante.