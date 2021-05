Motorola nuovo patch sponsor delle canotte dei Milwaukee Bucks (NBA)

(di Guido Paolo De Felice) – I Milwaukee Bucks e il brand Motorola hanno stretto una partnership pluriennale che porterà l’iconico logo Motorola “batwing” sulla spalla anteriore sinistra di tutte le canotte da gioco dei Bucks, a partire dai Playoff NBA di questa stagione.

La partnership, tuttavia, ha risvolti più articolati: infatti, oltre ad essere il patch partner delle canotte da gioco dei Bucks, il gigante delle telecomunicazioni con sede a Chicago si è unito all’elenco dei partner fondatori di Bucks e Fiserv Forum ed è ora il partner ufficiale per smartphone mobili del team.

Motorola sponsorizzerà anche i replay che verranno trasmessi sui maxischermi dell’arena di gioco e dei display digitali nel Fiserv Forum. Inoltre, la Motorola e i Milwaukee Bucks hanno anche annunciato di voler ospitare un’iniziativa per la propria comunità incentrata sull’istruzione STEM*, che sarà annunciata in un secondo momento.

I termini economici della sponsorizzazione non sono stati comunicati. Motorola succede alla Harley-Davidson Inc., con sede a Milwaukee, che è stata il primo patch sponsor della maglia dei Bucks, il cui accordo era in scadenza al termine della stagione 2019-2020. Tale sponsorizzazione era in linea con la media NBA e ammontava a circa 9 milioni di dollari.

“Come i Bucks, Motorola è un’azienda mondiale con forti radici nel Midwest, nota per la sua lungimiranza e innovazione“, ha dichiarato in un comunicato stampa il presidente dei Milwaukee Bucks e del Fiserv Forum Peter Feigin. “Siamo entusiasti di vedere il loro marchio cucito nel tessuto di ciò che facciamo, sia come parte della nostra uniforme che come nostro nuovo partner fondatore, e siamo proiettati a fornire il meglio di entrambe le società a un pubblico internazionale“.

“Motorola e i Milwaukee Bucks condividono una ricca storia di tradizione, innovazione e passione nel mettere i propri consumatori e tifosi al primo posto“, ha affermato Rudi Kalil, vicepresidente e direttore generale per il Nord America di Motorola. “L’energia, l’entusiasmo e la dedizione del team al proprio mestiere sono contagiosi. Siamo orgogliosi di accogliere ufficialmente i Bucks nella famiglia Motorola e siamo entusiasti di entrare in contatto con i loro fan e gli appassionati NBA in tutto il mondo“.

*acronimo inglese che sta per Science, Technology, Engineering e Math, in genere utilizzato quando ci si riferisce all’indirizzamento delle politiche di istruzione e curriculum da parte degli organi preposti all’istruzione per migliorare la competitività nel campo della scienza, tecnologia e allo sviluppo.