La FC Dynamo Kyiv lancia i propri biglietti NFT sul marketplace di Binance

(di Guido Paolo De Felice) – La FC Dynamo Kyiv, ovvero la squadra più rappresentativa del calcio ucraino, oltre che quella con il maggior seguito di tifosi, è in procinto di lanciare dei biglietti per assistere alle proprie partite sotto forma di NFTs per la prossima stagione. L’operazione verrà realizzata grazie al loro partner Moonwalk, una società blockchain con sede negli Stati Uniti.

I biglietti in formato NFTs verranno listati sul nuovo marketplace dedicato del noto exchange di criptovalute Binance, alla fine di giugno. La vendita, infatti, fa parte della più ampia campagna “100 Creators”, che è stata lanciata per celebrare il lancio della piattaforma di NFTs su Binance. Il 25% complessivo dei biglietti verrà venduto sotto forma di NFTs.

Tuttavia, per la Dynamo Kyiv sarà soltanto l’inizio di un percorso più articolato: infatti, la società ucraina è intenzionata a vendere regolarmente NFTs anche in futuro, compresi diversi pezzi da collezione.

La blockchain di Moonwalk consente l’integrazione di Token non Fungibili (NFTs appunto) nella vendita di biglietti per eventi fisici e virtuali, nel commercio elettronico, nei programmi di ricompensa dei tifosi e nei diversi network di pagamento. Da gennaio, la società sta lavorando per sviluppare l’economia digitale della Dynamo, che include un ecosistema di token, non solo da utilizzare all’interno dello stadio della squadra, ma piuttosto in tutta la capitale ucraina.

Il vicepresidente dell’FC Dynamo Kyiv Mark Ginzburg, ha dichiarato: “La tokenizzazione del nostro leggendario club non è un mero tributo alla moda, né persegue un clamore opportunistico. Abbiamo una strategia ben definita e un obiettivo chiaro ed ambizioso: fare della Dynamo, non solo il miglior club in Ucraina, ma anche il più grande leader tecnologico del calcio in Europa entro i prossimi due anni”.

Come detto, i biglietti faranno parte di un ecosistema di ricompense più ampio che consentirà ai tifosi anche di collezionare memorabilia in forma di NFT, sbloccare pass di gioco, premi unici e drop tramite il portafoglio digitale Moonwalk dedicato al team, secondo quanto comunicato.

“La Dynamo Kyiv ha una storia eccezionale e uno dei più grandi seguiti di tifosi in Ucraina. Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione e, di sicuro, anche gli utenti non vedevano l’ora. Crediamo fortemente che i biglietti NFTs diventeranno presto una costante nella vita dei tifosi di calcio e Binance NFT Marketplace sarà una delle piattaforme principali per commercializzarli”, ha affermato Gleb Kostarev, direttore di Binance nell’Europa orientale.